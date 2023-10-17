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01:09, 17 октября 2023Интернет и СМИ

Умер работавший с Зеленским шоумен Сергей Сивохо

«КП»: умер работавший с Зеленским шоумен Сергей Сивохо

Фото: РИА Новости

Умер звезда КВН Сергей Сивохо. Об этом «Комсомольской правде» сообщила доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, член Общественной палаты России Анна Ревякина.

Юморист скончался на 55-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Сивохо долгое время являлся креативным продюсером студии «Квартал 95» и выступал в КВН. На выборах в Верховную Раду он баллотировался от партии сторонников Зеленского «Слуга народа», а затем был назначен советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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    Марина Совина
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