«КП»: умер работавший с Зеленским шоумен Сергей Сивохо

Умер звезда КВН Сергей Сивохо. Об этом «Комсомольской правде» сообщила доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, член Общественной палаты России Анна Ревякина.

Юморист скончался на 55-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Сивохо долгое время являлся креативным продюсером студии «Квартал 95» и выступал в КВН. На выборах в Верховную Раду он баллотировался от партии сторонников Зеленского «Слуга народа», а затем был назначен советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.