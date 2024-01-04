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10:34, 4 января 2024Интернет и СМИ

В Казахстане объяснили отключение российских телеканалов большими долгами

«Первый канал. Всемирная сеть»: российское ТВ отключили в Казахстане из-за долга

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Причиной отключения в Казахстане части российских телеканалов, включая «Первый канал СНГ», «Поехали», «Дом кино» и других, связанно с большими долгами местного оператора перед правообладателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя АО «Первый канал. Всемирная сеть» в республике Ирину Калашникову.

По ее словам, стороны не сумели продлить договор на 2024 год. До погашения задолженности российское ТВ частично не будет работать в стране.

«Об отключении оператор был уведомлен, мы предупреждали об этом на протяжении года», — объяснила Калашникова.

Ранее казахстанский оператор TVCOM, который является партнером национального оператора в области телерадиовещания АО «Казтелерадио», исключил из сетки вещания спутникового телевидения и интернет-ТВ ряд российских телеканалов.

Компания объявила о решении «постепенно сокращать долю зарубежных каналов с новостным информационным нарративом». Речь идет о каналах «Первый канал СНГ», «Поехали», «Время: далекое и близкое», «Дом кино», «Телекафе», «Дом кино Premium», «Музыка Первого», «Победа», «Карусель», «Бобер», «О!».

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      Алевтина Запольская
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