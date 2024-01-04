Стало известно о намерении США разместить дроны в странах Африки

WSJ: США намерены использовать аэродромы в странах Африки для размещения дронов

США намерены использовать аэродромы в трех странах Западной Африки для размещения дронов. Об этом стало известно американской газете The Wall Street Journal (WSJ) от американских и африканских чиновников.

«США ведут предварительные переговоры о разрешении американским невооруженным разведывательным беспилотникам использовать аэродромы в Гане, Кот-д'Ивуаре и Бенине», — говорится в материале.

По данным газеты, Вашингтон принял такое решение, чтобы помешать распространению в регионе исламских террористических группировок. Дроны позволят США отслеживать перемещения боевиков и предоставлять информацию местным военным.

Ранее бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Соединенные Штаты приняли меры против поддерживаемых Ираном йеменских хуситов, однако те не прекратили атаки. В этой связи он призвал Вашингтон повысить ставки и ударить по иранским объектам.