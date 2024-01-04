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04:12, 4 января 2024Мир

В НАТО призвали США повысить ставки и ударить по Ирану

Экс-главком НАТО Ставридис призвал США повысить ставки и ударить по Ирану
Джеймс Ставридис

Джеймс Ставридис. Фото: Yuri Gripas / Reuters

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Соединенные Штаты приняли меры против поддерживаемых Ираном йеменских хуситов, однако те не прекратили атаки. Об этом он написал в своей статье для Bloomberg.

Ставридис призвал Вашингтон рассмотреть несколько вариантов эскалации с повышением ставок, среди которых — удары по иранским объектам. При этом он подчеркнул, что такой сценарий является «весьма спорным» и несет серьезную опасность эскалации. В связи с этим он призвал предварительно подготовиться на основании сведений разведки о связях Ирана с хуситами.

Также экс-главком НАТО заявил о необходимости официально предупредить Тегеран о возможности ударов. По его словам, сама кампания должна быть серией нарастающих атак с паузами, которые бы позволили Ирану отреагировать на проблему хуситов. Он добавил, что первыми возможными целями могут стать объекты управления морских платформ в Персидском заливе и Аравийского моря, затем — корабли, которые используются для переправки оружия хуситам.

В декабре прошлого года советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты ведут с союзниками переговоры о создании военно-морской оперативной группы для охраны кораблей, следующих через Красное море на фоне недавних нападений йеменских хуситов на несколько коммерческих судов.

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      Марина Совина
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