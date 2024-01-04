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16:24, 4 января 2024Мир

Французский генерал заявил о ненужности Украины для Запада

Французский генерал Клермон: Украина не нужна Западу

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина не нужна Западу, который делает вид, что желает «победы» Киеву. Об этом заявил французский генерал авиации Брюно Клермон в интервью журналу Valeurs Actuelles.

«Американцы никогда не хотели "победы" Украины, а слабость европейцев обратно пропорциональна воинственному характеру их заявлений. Только поляки действительно перешли на военную экономику. Остальные только делали вид», — отметил военный.

Клермон также добавил, что Запад заметно сократил объемы военной помощи Украине. По его мнению, без западной поддержки Киев не сможет долго удерживать линию фронта.

Ранее Клермон отмечал, что завершение боевых действий на Украине на нынешнем этапе значило бы победу России.

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      Максим Габриелян
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