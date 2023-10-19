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01:25, 19 октября 2023Мир

Французский генерал порассуждал об окончании конфликта на Украине «уже завтра»

Французский генерал Клермон: окончание конфликта на Украине значило бы победу РФ

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Французский генерал Бруно Клермон порассуждал, что бы произошло, если бы конфликт на Украине закончился «уже завтра». Его слова приводит журнал Valeurs Actuelles.

Офицер отметил, что завершение боевых действий на этом этапе значило бы победу России. «Если бы война закончилась завтра, русские просто победили бы», — указал он.

В статье отмечается, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не достигло заявленной цели — возвращения территорий Крыма и Донбасса.

По мнению автора материала, украинское командование, вероятно, допустило ошибку в планировании, предполагая, что выход к первой линии российской обороны приведет к разрушению всей системы.

Ранее генерал армии ФРГ Клаус Виттманн заявил, что причиной провала контрнаступления ВСУ стали несвоевременные поставки оружия. По его словам, это дало Российской армии необходимое время для укрепления линии обороны.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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