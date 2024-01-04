Город на Украине остался без света после серии взрывов

Минэнерго Украины сообщило, что после взрывов Кропивницкий остался без света

Серия взрывов в Кропивницком, произошедшая в течение дня, оставила город без света. Об этом в Telegram-канале сообщило Минэнерго Украины.

Предположительной причиной взрывов стал удар Воздушно-космических сил (ВКС) России. Повреждения получили энергетические объекты «Укрэнерго» и «Кировоградоблэнерго», после чего областной центр оказался частично обесточен.

«В результате атаки обесточены воздушные линии. Без напряжения остались бытовые потребители и железная дорога», — говорится в сообщении ведомства. Министерство заверило, что местные электрики уже работают над восстановлением электроснабжения. При этом сроки подачи света в дома остаются неясны.

Кропивницкий, расположен в Кировоградской области, которая относится к центральной части Украины. До 2016 года город название Кировоград.

3 января серия мощных взрывов произошла в Харькове. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что город подвергся атаке, но не привел никаких подробностей.