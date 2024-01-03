Стало известно о взрыве в Харькове

Власти Харькова заявили о взрыве в городе

В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщает глава областной военной администрации (ОВН) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Взрыв в Харькове», — написал он. По данным украинского телеканала «Общественное» («Суспильне»), в городе раздалось несколько взрывов.

Ранее сообщалось, что по военным объектам Украины были нанесены массированные удары беспилотниками и крылатыми ракетами. Кроме того, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» проинформировал, что было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе удара по Киеву.

2 января стало известно о взрывах в Харькове и Кропивницком в Кировоградской области. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

