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23:59, 3 января 2024Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Харькове

Власти Харькова заявили о взрыве в городе
СюжетВзрывы в Харькове:

В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщает глава областной военной администрации (ОВН) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Взрыв в Харькове», — написал он. По данным украинского телеканала «Общественное» («Суспильне»), в городе раздалось несколько взрывов.

Ранее сообщалось, что по военным объектам Украины были нанесены массированные удары беспилотниками и крылатыми ракетами. Кроме того, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» проинформировал, что было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе удара по Киеву.

2 января стало известно о взрывах в Харькове и Кропивницком в Кировоградской области. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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      Марина Совина
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