Словакия отправит Украине очередную партию гуманитарной помощи

МВД Словакии сообщило об отправке Украине гумпомощи размером 203,5 тысячи евро

Министерство внутренних дел (МВД) Словакии сообщило о намерении отправить Украине очередную партию гуманитарной помощи размером 203,5 тысячи евро, передает издание teraz.sk.

«Словакия окажет Украине гуманитарную помощь на общую сумму 203 492 евро, ее вес составит 21 тонну», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что Братислава намерена передать Киеву груз для гражданского населения, включающий в себя обогреватели, одежду, продукты и аптечки.

Ранее официальный представитель МИД Индии опроверг информацию об отправке страной артиллерийских снарядов Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его словам, Нью-Дели занимает нейтральную позицию в конфликте.