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21:11, 4 января 2024Мир

Словакия отправит Украине очередную партию гуманитарной помощи

МВД Словакии сообщило об отправке Украине гумпомощи размером 203,5 тысячи евро

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Министерство внутренних дел (МВД) Словакии сообщило о намерении отправить Украине очередную партию гуманитарной помощи размером 203,5 тысячи евро, передает издание teraz.sk.

«Словакия окажет Украине гуманитарную помощь на общую сумму 203 492 евро, ее вес составит 21 тонну», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что Братислава намерена передать Киеву груз для гражданского населения, включающий в себя обогреватели, одежду, продукты и аптечки.

Ранее официальный представитель МИД Индии опроверг информацию об отправке страной артиллерийских снарядов Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его словам, Нью-Дели занимает нейтральную позицию в конфликте.

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      Марина Совина
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