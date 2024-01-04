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18:35, 4 января 2024Мир

Индия опровергла поставки снарядов ВСУ

МИД: Индия не поставляет артиллерийские снаряды ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Индия не поставляет артиллерийские снаряды Вооруженным силам Украины (ВСУ) и занимает нейтральную позицию в конфликте. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал в ходе брифинга с журналистами, трансляция доступна на Youtube.

«Мы также видели некоторые сообщения в СМИ по этому поводу. Можно категорически сказать, что мы не отправляли в Украину ни одного из этих артиллерийских боеприпасов. Не экспортировали и не отправляли», — рассказал дипломат.

Таким образом, он прокомментировал слухи, согласно которым ВСУ якобы получили индийские 155-мм артиллерийские снаряды. Снаряды данного типа совместимы с самоходными гаубицами AHS Krab, которые Украине поставляет Польша.

Ранее в Индии заявили об отсутствии проблем с оплатой российской нефти. В частности, сокращение поставок российской нефти в Индию произошло не из-за проблем с оплатой, объемы импорта зависят лишь от стоимости энергоресурсов.

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      Максим Габриелян
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