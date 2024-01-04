Госдеп оценил возможность ведения Украиной военных действий без помощи США

Госдеп: ситуация на поле боя для Украины будет очень тяжелой без помощи США

Представитель Государственного департамента Мэттью Миллер оценил возможность Киева вести военные действия без помощи со стороны США, отметив, что это будет очень тяжело для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

«Ситуация на поле боя будет очень тяжелой без дополнительной помощи со стороны США», — заявил он.

Миллер добавил, что Вашингтон считает необходимым оказание дальнейшей поддержки Киеву. Он также выразил уверенность в том, что Конгресс США примет соответствующее решение.

Ранее Миллер рассказал, что США продолжат оказывать поддержку Украине, однако усомнился в возможности делать это на том же уровне, что и в последние два года. При этом он отметил, что помощь Киеву будет оказываться столько, сколько потребуется.