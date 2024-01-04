В США рассказали о возможном ответе Ирана на теракт в Кермане

NYT: Иран ответит на теракт ударами проиранских группировок по базам США

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи на фоне событий в Кермане призвал командующих избегать прямого конфликта с Соединенными Штатами. Политик приказал ограничить ответные действия операциями против Израиля и атаками «прокси-группировок» на базы США, пишет газета New York Times.

При этом ранее Хаменеи обещал жесткий ответ и наказание как непосредственным исполнителям, так и организаторам теракта в городе Керман.

Однако американская газета со ссылкой на источники пишет, что иранский верховный руководитель призвал командующих проявить «стратегическое терпение» и любой ценой избегать вовлечения Тегерана в прямой конфликт с Вашингтоном.

«Он приказал военным ограничить ответные действия тайными операциями против Израиля или нападениями прокси-группировок на американские базы в Сирии и Ираке», — написали журналисты.

Как указано в статье, Хаменеи считает атаки в Иране и Ливане частями израильской кампании.

Взрывы произошли в среду, 3 января, во время траурного шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Один из них прогремел в 700 метрах от могилы Сулеймани, а второй — в километре от нее, за пределами пути следования паломников, последовал через несколько минут. По словам заместителя губернатора Кермана по безопасности, взрывы носят террористический характер.

Ранее стало известно, что число жертв в результате взрыва у могилы Сулеймани выросло до 103 человек. Также сообщается о 141 пострадавших в результате происшествия.

Командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции генерал Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате авиаудара США по аэропорту Багдада.