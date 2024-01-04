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13:46, 4 января 2024Бывший СССР

Лукашенко подписал закон о гарантиях для уходящего президента

Лукашенко подписал закон о гарантиях неприкосновенности для уходящего президента

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон о поправках, которые включают в себя такие гарантии для уходящего президента, как неприкосновенность для главы государства и его семьи, а также выделение госнедвижимости с охраной. Закон о поправках опубликован на сайте президента.

«Кроме того, определяется статус Президента Беларуси, прекратившего исполнение полномочий», — отмечается в заявлении пресс-службы.

Также документ установил, что главой государства может быть избран гражданин по рождению, не моложе сорока лет и проживающий на территории Белоруссии не менее двадцати лет перед выборами президента.

Ранее Лукашенко распорядился всем подразделениям МВД продолжать нести службу в усиленном режиме.

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      Максим Габриелян
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