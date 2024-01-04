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08:26, 4 января 2024Бывший СССР

Марочко раскрыл тактику применения ВСУ американских РЛС

Марочко: ВСУ активно применяют американские РЛС на разных участках фронта

Фото: Wikipedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют американские радиолокационные станции (РЛС). На это в своем Telegram-канале указал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он пояснил, что речь идет, в частности, о комплексах контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 AESA. Украинские военные монтируют их на армейские внедорожники HMMWV и постоянно маневрируют.

Эксперт уточнил, что такие РЛС регулярно наблюдаются в районах населенных пунктов Купянск, Песчаное, Грековка, Озерное, Верхнекаменское, Часов Яр, Дзержинск.

AN/TPQ-50 — это радар легкой артиллерийской разведки, предназначенный, прежде всего, для обнаружения минометных позиций противника. В Российской армии его ближайшим аналогом является комплекс «Пенициллин», однако он работает по другому принципу, не используя радиоволны, а ориентируясь по акустическим и тепловым волнам от выстрелов и разрывов.

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      Марина Совина
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