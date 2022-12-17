Названо основное преимущество российского комплекса «Пенициллин»

Военный историк Кнутов: определить местонахождение комплекса «Пенициллин» почти невозможно

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, в чем заключается основное преимущество российских комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин». Этим эксперт поделился с газетой «Известия».

По словам Кнутова, определить местонахождение такого комплекса почти невозможно. «То есть идет использование пассивных средств, которые не излучают в воздушное пространство электромагнитные и другие волны», — пояснил он и добавил, что заметить «Пенициллин» можно только визуально с беспилотника, а не с помощью средств радиотехнической разведки.

Ранее стало известно, что на вооружение Российской армии поступила новая партия «Пенициллинов». Планируется, что их будут применять для контрбатарейной борьбы.

Комплекс «Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций артиллерии, зенитных и тактических ракет за счет фиксации акустических и тепловых волн от выстрелов и разрывов. Плюсом 1Б76 названо то, что он, в отличие от американских радиолокационных средств AN/TPQ-36, не использует радиоволны.