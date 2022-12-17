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04:58, 17 декабря 2022Россия

Российская армия получила новую партию комплексов «Пенициллин»

Войска РФ получили партию комплексов разведки «Пенициллин» для применения в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Вооруженные силы России (ВС РФ) поступила новая партия комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин», которые продемонстрировали высокую эффективность во время спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что Минобороны получило партию комплексов звукотепловой разведки 1Б76 «Пенициллин», которые российская армия будет применять в зоне спецоперации для контрбатарейной борьбы. «"Пенициллин" эффективно засекает позиции артиллерии войск Украины и передает координаты для их оперативного уничтожения», — подчеркнул информатор.

В октябре другой источник РИА Новости сообщал, что эффективность применения комплексов «Пенициллин» в ходе спецоперации оценили. По его данным, установки эффективно справляются с артиллерией НАТО на Украине.

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Марина Совина
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