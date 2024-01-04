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07:56, 4 января 2024Мир

Метеорологи предупредили о радиационных туманах в Турции

Haber Global: метеорологи предупредили о накрывшем Турцию радиационном тумане

Фото: silvana amicone / Unsplash

Метеорологи Турции сообщили о радиационном тумане, который накрыл ряд регионов страны. Об этом сообщает Haber Global.

Специалисты предупредили, что из-за густого тумана возможны сбои и аварии как на наземном, так и на воздушном транспорте.

«Из-за того, что Турция находится под влиянием высокого давления, особенно в местах, где нет осадков, поверхность земли и воздух вблизи поверхности охлаждаются из-за легкого течения ветра и ясного ночного неба», — сказал метеоролог Хюмейри Бетюль Акгюль. По его словам, с увеличением высоты температура растет. При охлаждении до точки росы воздуха возникает радиационный туман, уточнил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сильные морозы, характерные для таких территорий севера Сибири как Таймыр и Ямал, сохранятся в Москве до конца новогодних праздников.

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      Марина Совина
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