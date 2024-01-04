Метеорологи предупредили о радиационных туманах в Турции

Haber Global: метеорологи предупредили о накрывшем Турцию радиационном тумане

Метеорологи Турции сообщили о радиационном тумане, который накрыл ряд регионов страны. Об этом сообщает Haber Global.

Специалисты предупредили, что из-за густого тумана возможны сбои и аварии как на наземном, так и на воздушном транспорте.

«Из-за того, что Турция находится под влиянием высокого давления, особенно в местах, где нет осадков, поверхность земли и воздух вблизи поверхности охлаждаются из-за легкого течения ветра и ясного ночного неба», — сказал метеоролог Хюмейри Бетюль Акгюль. По его словам, с увеличением высоты температура растет. При охлаждении до точки росы воздуха возникает радиационный туман, уточнил метеоролог.

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