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06:47, 4 января 2024Бывший СССР

Украинцев призвали свергнуть власть Зеленского ради мира в стране

Экс-советник Кучмы Соскин: украинцы должны избавиться от Зеленского ради мира

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинцы должны избавиться от администрации президента Владимира Зеленского, только тогда граждане смогут договориться с Россией о наступлении мира в республике. С призывом свергнуть действующую в стране власть выступил экс-советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Проблема для нас, украинцев, только в одном — в Зеленском, Умерове, в этих "слугах", которые захватили власть в Украине. То есть, если эту всю шпану убрать, эту плесень зеленую, то тогда мы выскочим с войны», — сказал Соскин. По его мнению, команда украинского лидера не в состоянии управлять народом, и гражданам пора перестать прислушиваться к провластным политикам.

Соскин подчеркнул, что для населения Украины пришло время сделать выбор. «Надо, чтобы коалиция мира была создана», — заключил он.

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      Александра Синицына
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