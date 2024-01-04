Экс-советник Кучмы Соскин: украинцы должны избавиться от Зеленского ради мира

Украинцы должны избавиться от администрации президента Владимира Зеленского, только тогда граждане смогут договориться с Россией о наступлении мира в республике. С призывом свергнуть действующую в стране власть выступил экс-советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Проблема для нас, украинцев, только в одном — в Зеленском, Умерове, в этих "слугах", которые захватили власть в Украине. То есть, если эту всю шпану убрать, эту плесень зеленую, то тогда мы выскочим с войны», — сказал Соскин. По его мнению, команда украинского лидера не в состоянии управлять народом, и гражданам пора перестать прислушиваться к провластным политикам.

Соскин подчеркнул, что для населения Украины пришло время сделать выбор. «Надо, чтобы коалиция мира была создана», — заключил он.