На границе США нашли десятки брошенных паспортов Украины и Китая

Конгрессмен Гетц: на границе США обнаружены десятки паспортов Украины и Китая

В США на границе с Мексикой нашли десятки брошенных паспортов Украины и Китая. Об этом заявил конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц в соцсети X (бывший Твиттер).

«Десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США», — рассказал политик.

Гетц также упрекнул президента США Джо Байдена и министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, заявлявших, что ситуация на границе находится под полным контролем. «Что вы думаете?», — задался вопросом конгрессмен.

Ранее порядка восьми тысяч нелегальных мигрантов отправились из мексиканского города Тапачула к южной границе США за несколько часов до запланированного визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Мексику для встречи с президентом страны Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.