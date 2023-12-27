Караван из тысяч нелегальных мигрантов отправился к границе США

NBC: восемь тысяч мигрантов идут к границе США из-за визита Блинкена в Мексику

Восемь тысяч нелегальных мигрантов отправились к южной границе США за несколько часов до запланированного визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Мексику для встречи с президентом страны Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Об этом сообщает NBC News.

Как отмечает издание, караван мигрантов из Центральной Америки, Венесуэлы, Кубы и других стран покинул мексиканский город Тапачула в канун Рождества. Они провели рождественскую ночь, спав на кусках картона или пластика под навесами или на голой земле. «Я привык проводить рождественский ужин с семьей, а не проводить его на улице, как вчера», — рассказал Эдувигес Ариас, мигрант из Венесуэлы.

Уточняется, что мигранты идут к границе США из-за встречи Блинкена, Обрадора, министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса и советника по внутренней безопасности Белого дома Лиз Шервуд-Рэндалл в Мехико, на которой планируется обсудить «беспрецедентную нелегальную миграцию в Западном полушарии и определить пути, по которым Мексика и США будут решать проблемы безопасности границ».

Один из организаторов каравана Луис Гарсиа Вильягран заявил, что встреча американских и мексиканских чиновников «пройдет между дураками и дураками, которые хотят использовать женщин и детей в качестве торговых инструментов».

Ранее президент США Джо Байден отправил Блинкена в Мексику для переговоров с президентом Обрадором. По его словам, это должно способствовать разрешению кризиса рекордной нелегальной миграции.