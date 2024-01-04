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16:39, 4 января 2024Мир

На Украине призвали начать мирные переговоры с Россией

Экс-советник Кучмы Соскин: Украине необходимо начать мирные переговоры с Россией

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Властям Украины необходимо начать переговоры по прекращению военного конфликта с Россией в ближайшее время. В противном случае ракетные удары по территории страны будут продолжаться дальше и нанесут значительный ущерб украинской экономике и инфраструктуре. Об этом заявил в своем YouTube-канале экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин.

Он отметил, что массированные обстрелы продемонстрировали уязвимость украинской системы противоздушной обороны (ПВО) и назвал ее «по сути, дырявой». При этом стремления России прекратить ракетные атаки пока не прослеживается. Чтобы предотвратить дальнейший рост ущерба для экономики и инфраструктуры, Киеву необходимо наладить диалог с Москвой, подчеркнул политолог.

«[Президент России Владимир] Путин четко сказал, что будут (ракетные удары по территории Украины — прим. «Ленты.ру»). До каких пор? Пусть Украина начнет переговоры», — заключил Соскин.

Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что 2024 год станет решающим в военном плане и поворотным моментом в конфликте на Украине. По его словам, он покажет, остались ли у Украины силы для осуществления полноценного контрнаступления. Кроме того, в 2024 году станет ясно, сумеет ли Киев перехватить инициативу в противостоянии с Москвой.

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      Анатолий Акулов
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