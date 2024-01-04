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15:01, 4 января 2024Россия

Минобороны назвало число уничтоженных на Украине иностранных наемников

Минобороны: на Украине уничтожены более 5,9 тысячи иностранных наемников

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Минобороны России назвало число иностранных наемников, уничтоженных на Украине. Как сообщили журналистам в ведомстве, с начала спецоперации российские войска ликвидировали более 5,9 тысячи наемников.

По данным министерства, всего на Украину прибыло более 13,5 тысячи наемников: более 8,5 тысячи из Европы, более 1,7 тысячи из Азии, более 2,7 тысячи из стран Северной и Южной Америки и более 200 из Африки. «Из них войсками РФ уничтожено более 5,9 тысячи человек, более 5,6 тысячи бежало», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что более 1,9 тысячи наемников продолжают вести боевые действия на Украине.

В Минобороны уточнили, что военную помощь Украине оказывают 54 государства. Общая сумма западной поддержки составила более 200 миллиардов долларов.

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      Олег Давыдов
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