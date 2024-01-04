Пассажирский поезд застрял в поле под Челябинском

Поезд совершил длительную остановку в поле под Челябинском из-за поломки колес

Пассажирский поезд, следующий из Адлера в Нижневартовск, совершил длительную остановку в поле в Челябинской области из-за поломки одной из колесных пар. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Отмечается, что подобная поломка не стала первой для сотрудников пассажирского поезда. Ранее во время остановки в Челябинске им пришлось в экстренном порядке менять подшипник. По словам начальника поезда, первая попытка починки локомотива не принесла желаемого результата. Теперь сотрудникам состава с большой долей вероятности потребуется помощь инженерного поезда.

В результате новой аварии поезд продолжает стоять в поле в сильный мороз уже пятый час подряд. При этом у пассажиров поезда подходят к концу запасы еды и питьевой воды. Из провизии у проводников остались лишь вафли и орехи. В то же время проводники запрещают пассажирам выходить из вагонов. Из-за неожиданного простоя людям теперь вряд ли удастся успеть на запланированную пересадку, которую поезд должен был сделать в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось о другой железнодорожной аварии, произошедшей в России. В конце ноября в Бурятии загорелся грузовой поезд в Северомуйском тоннеле. Причиной инцидента стал взрыв двух цистерн с дизельным топливом.