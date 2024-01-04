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17:38, 4 января 2024Мир

Премьер Италии рассказала о пути к мирным переговорам по Украине

Премьер Италии Мелони: путь к переговорам по Украине — равновесие на поле боя

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Путем к переговорам по урегулированию конфликта на Украине является сохранение равновесия противостоящих сторон на поле боя. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее слова приводит РИА Новости.

По ее мнению, западные страны должны продолжать оказывать военную и финансовую помощь Украине для улучшения позиций Вооруженных сил страны (ВСУ) в противостоянии с Россией. Подобная схема, как уточнила Мелони, поможет приблизить начало мирных переговоров и завершение конфликта.

Более того, такая стратегия является «единственной возможностью» для дипломатического урегулирования кризиса, заявил премьер-министр Италии. «В отличие от тех, кто говорит, что мы не должны отправлять оружие на Украину, потому что это приведет к эскалации конфликта, я считаю, что все наоборот», — резюмировала Мелони в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего года.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что суммарный размер помощи Украине со стороны западных стран составил в общей сложности более 200 миллиардов долларов. Поддержку Киеву, как уточнили в ведомстве, оказали 54 государства.

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      Анатолий Акулов
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