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15:47, 4 января 2024Мир

В России прокомментировали слова ФРГ о решающем годе в украинском конфликте

Сенатор Климов: основные вопросы украинского кризиса были прояснены в 2023 году

Фото: Thomas Peter / Reuters

Все основные вопросы украинского конфликта были прояснены в 2023 году. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так он прокомментировал слова генерал-лейтенанта Вооруженных сил Германии в отставке Роланда Катера о том, что 2024 год станет решающим в кризисе на Украине.

«Понятие решающий год — это, конечно, звучит торжественно, но все разумные люди в мире уже все поняли. Поняли, что украинское руководство и их хозяева сами отказались от мирного решения вопроса еще в 2022 году. Поняли, что никакие их потуги с контрнаступом не увенчались успехом. Поняли, что никакие экономические рестрикции и прочие нападки на Россию не проходят. Поняли, что БРИКС расширяется. Много чего еще поняли. Все это произошло в 2023 году», — отметил Климов.

Те, кто все правильно понял, сделали выводы и в 2024 году с учетом этих выводов будут жить и работать. А те, кто не поняли, их ждут новые неудачи как на украинском театре военных действий, так и на всех других фронтах, где они пытаются противостоять России

Андрей Климовзаместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

«Но что там еще вкладывалось в слово "решающий", я не знаю. Потому что на самом деле они там много фронтов наоткрывали, но везде их ждет поражение, конечно. А когда именно — это зависит от очень многих обстоятельств. Нам надо не руководствоваться статьями отставных генералов, а выполнять те задачи, которые давно сформулированы и, на мой взгляд, неплохо решаются», — заключил сенатор.

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Ранее Катер заявил, что 2024 год станет решающим в военном плане и поворотным моментом в конфликте на Украине. Он отметил, что в настоящее время инициатива в военном конфликте принадлежит представителям Вооруженных сил России.

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