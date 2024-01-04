В Москве зафиксировали температурный рекорд

Тишковец: ночь с 3 на 4 января в Москве была самой холодной с начала зимы

Ночь с 3 на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы. О температурном рекорде, зафиксированном в столице, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В Москве морозы вышли на пик — на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 26,4 градуса, на Балчуге было минус 24,8 градуса, в Тушино — минус 27,1 градуса. К 8 часам утра мороз в столице окреп до минус 26,9 градуса», — написал синоптик и добавил, что прошедшая ночь в столице была самой холодной ночью этой зимы.

Тишковец подчеркнул, что подобных морозов 4 января в Москве не было 42 года. Морозный рекорд для 4 января принадлежит 1894 году, когда столбики термометров в городе опустились до минус 34,3 градуса, добавил специалист центра «Фобос».

Ранее 4 января стало известно, что десятки домов в Москве остались без электричества и отопления из-за пожара на подстанции. Утверждалось, что на отсутствие в домах света и тепла пожаловались жители районов Бибирево, Алтуфьево и Отрадное.