Десятки домов в Москве остались в мороз без света и тепла

Shot: три района в Москве остались в мороз без света из-за пожара на подстанции

Три района Москвы остались без электричества и отопления. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, ЧП произошло из-за пожара на подстанции на Высоковольтном проезде. Жители районов Бибирево, Алтуфьево и Отрадное сообщают об отсутствии в домах света и тепла.

Telegram-канал Mash уточняет, что на фоне морозов температура внутри квартир опустилась до 10-15 градусов.

На место возгорания прибыли сотрудники МЧС. Потребителей переключают на резервную схему электроснабжения.