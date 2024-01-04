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09:07, 4 января 2024Россия

Десятки домов в Москве остались в мороз без света и тепла

Shot: три района в Москве остались в мороз без света из-за пожара на подстанции

Фото: Telegram-канал Mash

Три района Москвы остались без электричества и отопления. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, ЧП произошло из-за пожара на подстанции на Высоковольтном проезде. Жители районов Бибирево, Алтуфьево и Отрадное сообщают об отсутствии в домах света и тепла.

Telegram-канал Mash уточняет, что на фоне морозов температура внутри квартир опустилась до 10-15 градусов.

На место возгорания прибыли сотрудники МЧС. Потребителей переключают на резервную схему электроснабжения.

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      Марина Совина
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