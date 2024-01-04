Десятки домов в Москве остались в мороз без света и тепла
Shot: три района в Москве остались в мороз без света из-за пожара на подстанции
Три района Москвы остались без электричества и отопления. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительной информации, ЧП произошло из-за пожара на подстанции на Высоковольтном проезде. Жители районов Бибирево, Алтуфьево и Отрадное сообщают об отсутствии в домах света и тепла.
Telegram-канал Mash уточняет, что на фоне морозов температура внутри квартир опустилась до 10-15 градусов.
На место возгорания прибыли сотрудники МЧС. Потребителей переключают на резервную схему электроснабжения.