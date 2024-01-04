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09:45, 4 января 2024Путешествия

Сотням россиян пригрозили депортацией из Латвии

LETA: 1167 гражданам России грозит депортация из Латвии

Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com

Депортацией из Латвии пригрозили 1167 гражданам России, многим из которых более 60 лет. Выселить из страны планируют поровну мужчин и женщин. Еще 46 человек уже покинули страну ранее. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).

«Депортация из Латвии грозит гражданам, которые не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции», — говорится в материале. Кроме того, депортация грозит тем, кто не подал документы на получение ВНЖ для проживания в стране.

Глава УДГМ Майра Розе отметила, что процесс депортации россиян из страны будет сложным. Для начала их потребуют объяснить, почему они не покидают Латвию. Далее, в феврале, эти объяснения планируется рассмотреть. В случае, если человек откажется покидать страну в течение месяца по собственной воле, его ждет принудительная высылка.

Ранее 28 декабря 2023 года стало известно, что власти Латвии захотели выселить из страны более 1,2 тысячи россиян, которые якобы не урегулировали свой правовой статус.

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      Анастасия Алимпиева
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