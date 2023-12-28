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16:38, 28 декабря 2023Путешествия

Латвия захотела выселить из страны свыше тысячи россиян

Власти Латвии захотели выселить из страны не получивших ВНЖ 1,2 тысячи россиян

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Власти Латвии захотели выселить из страны свыше 1,2 тысячи россиян, которые якобы не урегулировали свой правовой статус. Об этом пишет портал национального гостелерадио прибалтийской республики lsm. lv.

«До истечения 30 ноября отведенного срока документы на получение какого-либо вида на жительство (ВНЖ) в Латвии не подали 1213 человек, — говорится в сообщении. — Они должны покинуть территорию Латвии».

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Отмечается, что закон европейской страны об иммиграции предусматривает, что выданные гражданам РФ постоянные ВНЖ утратили силу в сентябре 2023 года. Поэтому, чтобы продолжать жить в Латвии, им было необходимо подать заявку на получение статуса постоянного жителя Евросоюза.

Ранее в декабре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с заторами на границе России и Литвы. По ее словам, эти пробки свидетельствуют о том, что Вильнюс не соблюдает международно-правовые договоренности.

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      Фариза Бацазова
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