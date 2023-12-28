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16:05, 28 декабря 2023Путешествия

В МИД России прокомментировали ситуацию с заторами на границе с Литвой

Захарова: пробки на границе показывают, что Литва не соблюдает договоренности

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Пробки на границе России и Литвы показывают, что Вильнюс не соблюдает международно-правовые договоренности. Так ситуацию с заторами прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Высокопоставленный дипломат отметила, что российская сторона будет и дальше добиваться выполнения прибалтийской страной и Европейским союзом (ЕС) в целом имеющихся у них международно-правовых и политических обязательств.

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«Рассматриваем сложившуюся ситуацию как неспособность Вильнюса и Брюсселя соблюдать договоренности, зафиксированные в совместных заявлениях Российской Федерации и Евросоюза 2002 и 2004 годов», — добавила Захарова.

25 ноября в Федеральной таможенной службе РФ (ФТС) уведомили об очереди из грузовиков, возникшей на российско-литовском участке границы в Калининградской области (МАПП Чернышевское, сопредельный). Отмечается, что в декабре затор продолжал увеличиваться, а в середине месяца сообщалось о почти 300 ожидающих проезда автомобилях. Пробка была ликвидирована лишь 25 декабря.

Позднее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Вильнюс снижал пропускную способность на границе с российским регионом в одностороннем порядке и без официальных уведомлений.

Ранее в декабре стало известно, что на границе России и Польши образовалась гигантская пробка. Очевидцы рассказывали, что на въезде скопилось около 300 автомобилей с иностранными номерами.

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