На въезде в Россию из Польши образовалась гигантская пробка. С чем связан затор?

Около 300 машин с иностранными номерами встали в пробку на границе Польши и РФ

На границе России и Польши образовалась гигантская пробка. Очевидцы сообщают, что на въезде скопилось около 300 автомобилей с иностранными номерами.

В частности, на пункте пропуска замечены машины с немецкими, чешскими и бельгийскими регистрационными номерами. Утверждается, что затор связан с массовым потоком граждан из Европы к родственникам и друзьям в Калининградскую область на праздники.

Прохождение границы на автомобиле занимает минимум 12 часов

На опубликованном в соцсетях 40-секундном видео запечатлена длинная автомобильная очередь. Некоторые водители покинули стоящие на месте транспортные средства. Автор ролика уточнил, что пробка на пункте Мамоново — Гжехотки сформировалась еще в пятницу, 22 декабря, и среднее время ожидания на границе превышает 12 часов.

Водители утверждают, что затор на данном участке продолжает увеличиваться, так как польские пограничники на переходе пропускают около трех машин в час. При этом ситуация на пункте Безледы — Багратионовск лучше: там за час в Россию проезжает около 12 машин.

Польша ранее запретила въезд зарегистрированных в России автомобилей

Польша с 17 сентября ввела запрет на въезд в страну легковых автомобилей, которые зарегистрированы в России. Глава польского МВД Мариуш Каминьский тогда отметил, что запрет на российские грузовые автомобили действовал и ранее, теперь «никакой российский автомобиль в Польшу не въедет».

10 сентября Европейский союз заявил о запрете на въезд россиянам с личными смартфонами и автомобилями. Позднее Еврокомиссия пересмотрела это решение, смягчив применяемые меры

Эстония также запретила въезд авто из России. Более того, российских туристов призвали воздерживаться от поездок на машинах в Литву и Латвию.

Серьезные заторы были зафиксированы и на границах с другими странами

В конце ноября огромные пробки образовались на границе России с Грузией после закрытия контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс — там скопилось множество легковых автомобилей и более двух тысяч большегрузов. Явление было связано с обилием снега на трассе, также не исключалась вероятность схода лавин.

В то же время власти Финляндии начали поочередно перекрывать погранпереходы на сухопутной границе с Россией из-за большого наплыва беженцев из Ирака, Сирии и Сомали, которые пребывали в страну.

В результате на российском пункте пропуска Люття в Карелии образовалась километровая пробка из фур. Растерянные дальнобойщики жаловались, что из-за закрытия границы они могут лишиться работы.