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12:14, 28 ноября 2023Путешествия

Огромные пробки на границе России и Грузии попали на видео

Mash: на границе с Грузией образовались пробки из-за закрытия КПП Верхний Ларс

Огромные пробки образовались на границе России с Грузией после закрытия контрольно-пропускного пункта (КПП) Верхний Ларс. Скопление машин попало на видео, которым делится Telegram-канал Mash.

По данным источника, множество легковых автомобилей и более 2000 большегрузов ждут очереди на проезд через погранпункт. Отмечается, что граница будет закрыта по меньшей мере до 14:00 вторника, 28 ноября.

Помимо обилия снега на трассе существует вероятность схода лавин. Как пишет Mash, в горах дует сильный ветер и ожидаются заморозки до минус 18 градусов.

Ранее в понедельник, 27 ноября, КПП Верхний Ларс и Крестовый перевал закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды. В МЧС предупреждали, что в горных и предгорных районах Северной Осетии скорость ветра будет достигать 30-32 метров в секунду, а на высоте от 2500 метров будет опасность схода лавин.

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      Мария Борисова
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