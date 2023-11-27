КПП Верхний Ларс на границе с Грузией закрыли

МЧС Северной Осетии: движение от Владикавказа до Ларса перекрыто из-за непогоды

Контрольно-пропускной пункт (КПП) Верхний Ларс на границе России и Грузии закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Северной Осетии.

На участке трассы от Владикавказа до населенного пункта Ларс в направлении на выезд из России перекрыто движение автомобилей и фур. Уточняется, что запрет действует с 12:10 понедельника, 27 ноября, до особого распоряжения.

Как пишет Telegram-канал «Граница Грузии», помимо Верхнего Ларса закрыт участок дороги Гудаури — Коби (Крестовый перевал). «Из Грузии первые часы выпускают тех, кто успел проскочить перевал», — уточняется в публикации.

В МЧС также предупреждали, что в горных и предгорных районах Северной Осетии ожидается сильный ветер до 30-32 метров в секунду. А 27 и 28 ноября в горах республике выше 2500 метров есть опасность схода лавин.

Ранее сообщалось, что шторм на юге России привел к массовым сбоям железнодорожного движения. Из-за ухудшения метеоусловий туристов закрыли в поезде Адлер — Москва на несколько часов.

