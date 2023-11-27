Российских туристов закрыли в поезде на несколько часов из-за шторма в Сочи

TourDom: туристов закрыли в поезде Адлер — Москва на семь часов из-за шторма

Шторм на юге России привел к массовым сбоям железнодорожного движения. Из-за непогоды туристов закрыли в поезде из Адлера в Москву на несколько часов, пишет издание TourDom.

По данным источника, поезд № 102 отправился из Адлера на час позже запланированного около 22:00 в воскресенье, 26 ноября. Сначала состав задержался в Сочи, а потом люди более семи часов провели на станции в Лазаревском.

«Все составы не двигаются. Нам только к восьми утра открыли двери, чтобы люди смогли выйти подышать и покурить, — сообщила изданию одна из пассажирок. — Все переживают за стыковки, во сколько будем в Москве — непонятно».

В Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги объяснили, что поезда приходится останавливать из-за упавших на пути деревьев. Как пишет TourDom, из-за непогоды задерживаются поезда из Адлера в Москву и Самару, а также из Сухума в столицу.

При этом РИА Новости сообщало, что с задержками идут поезда дальнего следования в Сочи, а электрички в сторону Адлера временно не ходят.

Ранее на Крым и Краснодарский край обрушился мощный ураган. Стихия повалила деревья, сорвала крыши и вызвала подтопление домов. Тысячи крымчан остались без света и воды. В Евпатории около 100 человек пришлось эвакуировать из домов на побережье, там из-за урагана пострадали 7 местных жителей.