Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:44, 4 января 2024Мир

США нанесли удар по лидеру движения «Хезболла Ан-Нуджаба» в Ираке

Reuters: США нанесли удар по предполагаемому лидеру нападений на базы в Ираке

Фото: Ahmed Saad / Reuters

США нанесли удар по лидеру движения «Хезболла Ан-Нуджаба», который является предполагаемым куратором нападений на американские военные базы в Ираке шиитскими повстанцами. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Источники в полиции и милиции сообщили, что ракеты попали в автомобиль внутри штаб-квартиры Нуджабы и ликвидировали четырех человек, в том числе командира местной группы и одного из его помощников», — отмечается в материале издания.

В ответ на действия США командир местного иракского ополчения Абу Акил аль-Мусави заявил о планах «нанести ответный удар и заставить американцев пожалеть о совершении этой агрессии».

Ранее на территории аэропорта столицы Иракского Курдистана Эрбиля база сил международной антитеррористической коалиции подверглась атаке.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны сообщило об уничтожении 10 украинских ракет над Крымом

      Совбез ООН осудил террористическую атаку в Иране

      В Липецкой области обезвредили украинский беспилотник

      Фитнес-эксперт назвала способы избавиться от похмелья с помощью упражнений

      США нанесли удар по лидеру движения «Хезболла Ан-Нуджаба» в Ираке

      На Украине заявили о провале массированного удара по России

      Москвичам рассказали об ослаблении морозов

      В российском регионе экскаватор подорвался на мине

      В США заявили о серьезной потере Украины

      Власти Севастополя заявили о самой массированной атаке на город

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости