США нанесли удар по лидеру движения «Хезболла Ан-Нуджаба» в Ираке

Reuters: США нанесли удар по предполагаемому лидеру нападений на базы в Ираке

США нанесли удар по лидеру движения «Хезболла Ан-Нуджаба», который является предполагаемым куратором нападений на американские военные базы в Ираке шиитскими повстанцами. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Источники в полиции и милиции сообщили, что ракеты попали в автомобиль внутри штаб-квартиры Нуджабы и ликвидировали четырех человек, в том числе командира местной группы и одного из его помощников», — отмечается в материале издания.

В ответ на действия США командир местного иракского ополчения Абу Акил аль-Мусави заявил о планах «нанести ответный удар и заставить американцев пожалеть о совершении этой агрессии».

Ранее на территории аэропорта столицы Иракского Курдистана Эрбиля база сил международной антитеррористической коалиции подверглась атаке.