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16:01, 4 января 2024Силовые структуры

Украинца задержали за подготовку теракта в Мелитополе

Росгвардия: украинец задержан в Мелитополе за подготовку теракта против силовика

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российские силовики в Мелитополе задержали украинца, который готовил теракт против представителя Министерства внутренних дел (МВД), сообщается на сайте Росгвардии.

По данным ведомства, исходя из неприязни к российской власти 31-летний мужчина вступил в сотрудничество с Главным управлением разведки (ГУР) Украины. Ранее он обучался минно-взрывному делу, а недавно получил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Его задержали сотрудники Росгвардии и ФСБ.

«Мощность взрывчатого вещества составила около килограмма в тротиловом эквиваленте. Задержанный ожидает суда», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали трех несовершеннолетних участников диверсионной группы, подозреваемых в организации терактов на территории Запорожской области. Задержанные жители Мелитополя работали на Службу безопасности Украины и называли себя «Черный Саботаж».

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      Алевтина Запольская
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