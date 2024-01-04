У США не осталось денег на Украину

Представитель Белого Дома Кирби сообщил, что у США не осталось денег на Украину

У США больше не осталось денег для военной и экономической поддержки Украины. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби, его слова цитирует РИА Новости.

По словам представителя американской администрации, на днях президент Джо Байден подписал последний пакет документов на выделение средств.

«И на этом все. Нам нужно одобрение [Конгресса о финансировании], чтобы мы могли продолжить предоставлять поддержку Украине», — сообщил Кирби.

Вашингтон выделил последний пакет помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов 27 декабря. Новых средств для республики у США пока не согласовано.

Продолжать поставлять оружие Украине, если Конгресс не одобрит финансирование, как утверждал Байден, больше невозможно.