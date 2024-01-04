Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:56, 4 января 2024Бывший СССР

Украинских депутатов с начала года перестали выпускать за границу

Депутатов перестали выпускать из Украины в командировки без инструкции от МИД

Фото: PxHere

Украинских депутатов перестали с нового года выпускать в командировки за границу, пока они не соблюдут новое условие. Теперь они обязаны подписывать специальные инструкции от министерства иностранных дел республики, содержащие информацию о допустимых заявлениях и тезисах, сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на украинские СМИ.

По данным источников, о нововведении распорядился спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. До начала рабочей поездки каждый чиновник должен получить «разъяснения МИД относительно внешнеполитического курса Украины или согласованные МИД тезисы официальных заявлений, связанных с темой командировки за границу».

Ранее экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов предложил, чтобы правительство республики провело мобилизацию посредством лотереи или жеребьевки. Он уточнил, что в этом случае власти будут называть случайные день и месяц, и люди, рожденные в эти даты, отправятся в зону боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Медведев выругался матом из-за реакции Франции на действия ВСУ. Что разозлило российского политика?

      Десятки домов в Москве остались в мороз без света и тепла

      Украинских депутатов с начала года перестали выпускать за границу

      В Совфеде указали на безвыходное положение Запада из-за Украины

      Марочко раскрыл тактику применения ВСУ американских РЛС

      Сын Алена Делона обвинил свою сестру в сокрытии правды об отце

      Курс рубля укрепился

      Британские врачи нашли новые симптомы коронавируса

      В Думе предложили законодательно защитить оставшиеся в России зарубежные бренды

      Разведка Южной Кореи назвала наиболее вероятного преемника Ким Чен Ына

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости