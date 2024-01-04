Власти Украины захотели ввести оцифровку лиц военнообязанных граждан

Депутат Рады Безуглая: лица и данные военнообязанных оцифруют без их согласия

Власти Украины хотят расширить реестр военнообязанных граждан, туда внесут больше персональных и служебных данных, а также оцифрованные фотографии призывников. Такие изменения предусмотрены законопроектом, который уже приняли в первом чтении в начале ноября, сообщила депутат партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам нардепа, ко второму чтению в проекте пропишут создание единого обязательного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в котором будут собраны данные для военного учета украинцев. Уточняется, что согласия лиц на обработку их данных в этом случае не требуется.