Экс-министр Милованов: мобилизовать украинцев можно через лотерею или жеребьевку

Провести мобилизацию украинцев можно посредством лотереи или жеребьевки. С таким предложением выступил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации — через лотерею или жеребьевку. Государство случайно извлекает день и месяц. Люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие нет. И так поступает для каждой волны мобилизации», — объяснил метод Милованов.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он объяснил это тем, что в стране качество жизни хуже, чем в Европе.