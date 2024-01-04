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00:31, 4 января 2024Бывший СССР

На Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку

Экс-министр Милованов: мобилизовать украинцев можно через лотерею или жеребьевку

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Провести мобилизацию украинцев можно посредством лотереи или жеребьевки. С таким предложением выступил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации — через лотерею или жеребьевку. Государство случайно извлекает день и месяц. Люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие нет. И так поступает для каждой волны мобилизации», — объяснил метод Милованов.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он объяснил это тем, что в стране качество жизни хуже, чем в Европе.

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      Александра Синицына
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