В Азербайджане прокомментировали мирный договор с Арменией

Гаджиев: мирный договор не должен быть заложником делимитации границ

Мирный договор не должен быть заложником делимитации границ между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил помощник азербайджанского лидера Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев в интервью газете Berliner Zeitung.

«Делимитация границ — это технический и длительный процесс, в то время как заключение мирного договора не требует особых усилий и основано на взаимном принятии норм и принципов международного права в межгосударственных отношениях. На наш взгляд, мирный договор не должен быть заложником делимитации границ», — прокомментировал он.

Гаджиев добавил, что мир с Арменией является приоритетом внешней политики Азербайджана.

Ранее Азербайджан и Армения подтвердили намерение подписать мирный договор. Соответствующая договоренность была достигнута на переговорах двух республик.