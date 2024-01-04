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14:35, 4 января 2024Среда обитания

В большинстве домов на северо-востоке Москвы включили электричество

Заммэра Москвы Бирюков сообщил, что дома в СВАО подключают к энергоснабжению

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в большинстве домов на северо-востоке столицы включили электричество. Он уточнил, что отопление в нескольких районах СВАО после пожара на подстанции Бескудниково уже частично восстановили, оставшиеся дома скоро подключат к резервной системе отопления. Его слова в четверг, 4 января, приводит Агентство городских новостей «Москва».

Возгорание произошло около 6:00 в четверг, 4 января. В результате этой аварии в районах Северное и Южное Медведково, Бибирево, Отрадное произошли отключения электроэнергии, повлекшие отключение тепловых пунктов отопления. По данным городских властей, сейчас ведутся восстановительные работы. «На данном этапе практически все жилые и нежилые помещения подключены к отоплению. Идет наладка по трем управляющим компаниям, полагаю, что в ближайшее время и эти жилые комплексы будут полностью подключены на передвижные временные источники энергопитания», — добавил Бирюков.

По его словам, для обеспечения работы резервной системы отопления было выделено около 100 передвижных дизельных генераторов. Мэр Москвы контролирует, чтобы жители пострадавших районов были обеспечены всеми необходимыми ресурсами, а системы, поврежденные в результате этого пожара — восстановлены.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что экстренные службы в кратчайшие сроки справились с ликвидацией возгорания, часть зданий в городе переведена на резервную схему энергоснабжения.

«Для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы», — отметил он. Мэр также рассказал, что горожанам, чьи дома оказались затронуты аварией, оказывается вся необходимая помощь.

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      Варвара Кошечкина
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