В Москве создан оперативный штаб по ликвидации последствий пожара на подстанции

Собянин: часть зданий в Москве переведена на резервную схему энергоснабжения

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в своем Telegram-канале произошедший утром в четверг, 4 января, пожар на подстанции на северо-востоке столицы. Он сообщил, что экстренные службы в кратчайшие сроки справились с ликвидацией возгорания, часть зданий в городе переведена на резервную схему энергоснабжения.

«Для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы», — написал градоначальник.

Кроме того, Собянин подчеркнул, что горожанам, чьи дома оказались затронуты аварией, оказывается вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в результате пожара три района столицы остались без электричества и отопления в 20-градусные морозы. Об отсутствии в домах света и тепла сообщали жители районов Бибирево, Алтуфьево и Отрадное.

