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17:02, 4 января 2024Мир

В ФРГ захотели признать «Альтернативу для Германии» экстремистской

Бывший глава Бундестага Тирзе призвал Берлин изучить вопрос о запрете «АдГ»
СюжетСанкции против России:

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Правительству ФРГ следует изучить вопрос о признании правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» экстремистской и рассмотреть возможность ее запрета. Об этом заявил бывший председатель Бундестага Вольфганг Тирзе в интервью газете Tagespiegel.

Политик сослался на решение Управлений по защите Конституций сразу трех федеральных земель, которые классифицировали «АдГ» как правоэкстремисткую политическую силу.

Экс-глава парламента захотел добиться запрета партии на федеральном уровне и призвал кабинет министров начать подготовку к соответствующей процедуре.

«Процесс запрета занимает много времени, возможно, многие годы, и "АдГ" будет активно использовать это в пропаганде и позиционировать себя как жертву», — сказал Тирзе.

«Альтернатива для Германии» позиционирует себя как консервативную и евроспектическую партию. По итогам выборов 2021 года, она заняла третье по численности место в парламенте. В ландтагах, законодательных органах федеральных земель, «АдГ» также стабильно получает второе-третье место.

Ранее депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Бакхейт заявил, что санкции против России вредят Берлину. Он считает, что ограничения оказались малоэффективными, и при этом создали большие проблемы для экономики ФРГ.

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