Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:18, 4 января 2024Мир

В Германии заявили о неэффективности ЗРК Patriot на Украине

Welt: ЗРК Patriot оказались неэффективны перед ударами российских X-32

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, входящие в состав украинской ПВО, оказались неэффективны перед ударами российских крылатых ракет X-32. Об этом заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Гуидо Шмидтке.

«Из-за ее неуязвимости и высокой скорости ни одна ракета еще не была сбита украинской ПВО, в числе которой находится современный ЗРК Patriot. Это показывает, что российская армия располагает новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные противовоздушные системы», — отметил корреспондент.

Шмидтке добавил, что российскую ракету сложно сбить с курса, она легко идентифицирует цели для поражения.

Ранее спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат признал бессилие средств ПВО перед российскими ракетами.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет» В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину

      Россиян предупредили о следящих за ними приложениях в телефоне

      В США рассказали о маневрах российских войск в зоне СВО

      На границе США нашли десятки брошенных паспортов Украины и Китая

      В Москве создан оперативный штаб по ликвидации последствий пожара на подстанции

      Лукашенко подписал закон о гарантиях для уходящего президента

      Мигранты назвали главные минусы жизни в России

      В смартфонах миллионов людей стоят приложения-невидимки. Как они следят за ними?

      Реклама

      Киев созовет Совет Украина — НАТО 10 января

      В Германии заявили о неэффективности ЗРК Patriot на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости