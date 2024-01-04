В Германии заявили о неэффективности ЗРК Patriot на Украине

Welt: ЗРК Patriot оказались неэффективны перед ударами российских X-32

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, входящие в состав украинской ПВО, оказались неэффективны перед ударами российских крылатых ракет X-32. Об этом заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Гуидо Шмидтке.

«Из-за ее неуязвимости и высокой скорости ни одна ракета еще не была сбита украинской ПВО, в числе которой находится современный ЗРК Patriot. Это показывает, что российская армия располагает новейшими крылатыми ракетами, которые могут преодолеть современные западные противовоздушные системы», — отметил корреспондент.

Шмидтке добавил, что российскую ракету сложно сбить с курса, она легко идентифицирует цели для поражения.

Ранее спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат признал бессилие средств ПВО перед российскими ракетами.