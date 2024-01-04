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00:37, 4 января 2024Мир

В Госдепе заявили о непричастности США к взрывам в Иране

Миллер: США не причастны к взрывам в иранском Кермане

Фото: Reuters

Вашингтон не причастен к взрывам в Иране. Об этом в ходе брифинга заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Я хочу обратить внимание на некоторые безответственные заявления, которые я видел, и сказать, что, во-первых, Соединенные Штаты не причастны к этому. И любые предположения об обратном просто смешны», — сказал Миллер журналистам.

Ранее в Белом доме заявили, что США не считают Израиль причастным к взрывам в иранском Кермане.

Взрывы произошли во время траурного шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Один из них прогремел в 700 метрах от могилы Сулеймани, а второй — в километре от нее, за пределами пути следования паломников, последовал через несколько минут. По словам заместителя губернатора Кермана по безопасности, взрывы носят террористический характер.

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      Марина Совина
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