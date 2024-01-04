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18:30, 4 января 2024Мир

В Херсоне произошли взрывы

В центральной части Херсона произошли взрывы

Фото: Leo Correa / AP

В центральной части города Херсона произошли взрывы. Об этом заявил назначенный Украиной глава городской администрации Роман Мрочко в Telegram.

«В Херсоне раздаются взрывы», — написал он.

Мрочко призвал жителей уйти в безопасные зоны. При этом воздушная тревога на подконтрольной Украиной территории Херсонской области не объявлялась.

Ранее в результате серии взрывов в Кропивницком украинский город остался без света. Повреждения получили энергетические объекты «Укрэнерго» и «Кировоградоблэнерго».

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      Максим Габриелян
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