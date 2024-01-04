В России ответили на слова Британии о возможности ввода войск НАТО на Украину

Депутат Новиков допустил усиление активности НАТО на Украине

Усиление активности НАТО на Украине возможно. Так в беседе с «Лентой.ру» ответил на слова полковника британской армии в отставке Хэмиша де Бреттона-Гордона первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Нужно иметь в виду, что сам характер нынешних войн неслучайно получил название гибридных. Потому что они сочетают в себе много элементов финансовой войны, войны экономической, войны идеолого-политической. Поэтому мы в данном случае имеем наглядно все эти типы войн применительно к украинской ситуации», — отметил Новиков.

По мнению депутата, если говорить о более активном втягивании НАТО в украинский конфликт, то изначальные цели альянса создать очаг напряженности в Восточной Европе и ослабить Россию не будут пересмотрены в ближайшее время.

«Участие НАТО и дальше будет сводиться к финансированию режима [президента Украины Владимира] Зеленского, к поставкам туда вооружения, в том числе, возможно, более современного. Есть еще различные способы помощи, в частности, снабжение разведывательной, воздушно-космической информации и другое усиление активности», — заключил он.

Ранее Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что НАТО может ввести войска на территорию Украины, если Вооруженные силы республики столкнутся с еще большими проблемами на фронте. По его словам, если что-то «пойдет не так», то Североатлантический альянс «может вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет».