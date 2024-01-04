Полковник армии Британии Бреттон-Гордон допустил войну НАТО с Россией на Украине

НАТО может ввести войска на территорию Украины, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с еще большими проблемами на фронте, допустил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью TalkTV.

Как считает полковник, если на Украине что-то «пойдет не так», Североатлантический альянс «может вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет».

По словам де Бреттона-Гордона, Запад сделал все для Украины, кроме ввода своих войск. Он не исключил, что в случае серьезного прогресса России НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что НАТО рискует столкнуться с угрозами в связи с конфликтом вокруг Украины. Он также призвал сограждан гордиться помощью Киеву.

Американский лидер добавил, что ставки «выходят за пределы Украины» и влияют на деятельность НАТО, безопасность Европы и трансатлантические отношения в будущем. По мнению Байдена, Россия «угрожает некоторым союзникам по НАТО», что увеличивает риски участия США в конфликте.