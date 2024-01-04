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19:57, 4 января 2024Среда обитания

В российском регионе задержали шесть пассажирских поездов

РЖД: по техническим причинам 6 поездов задержаны в Челябинской области

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В четверг, 4 января, на перегоне Кунашак — Муслюмово по техническим причинам были задержаны шесть поездов — пять пассажирских и один пригородный. Об этом говорится в Telegram-канале представительства Южно-Уральской железной дороги.

Уточняется, что дольше всего простоял поезд № 346 сообщением АдлерНижневартовск, он был задержан на 8 часов 59 минут.

«Железнодорожники принимают все меры для минимизации задержки поездов. Приносим пассажирам извинения за доставленное неудобство», — говорится в сообщении РЖД.

Ранее в этот же день сообщалось, что пассажирский поезд, следующий из Адлера в Нижневартовск, совершил длительную остановку в поле в Челябинской области из-за поломки одной из колесных пар.

Варвара Кошечкина
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