В российском регионе задержали шесть пассажирских поездов

РЖД: по техническим причинам 6 поездов задержаны в Челябинской области

В четверг, 4 января, на перегоне Кунашак — Муслюмово по техническим причинам были задержаны шесть поездов — пять пассажирских и один пригородный. Об этом говорится в Telegram-канале представительства Южно-Уральской железной дороги.

Уточняется, что дольше всего простоял поезд № 346 сообщением Адлер — Нижневартовск, он был задержан на 8 часов 59 минут.

«Железнодорожники принимают все меры для минимизации задержки поездов. Приносим пассажирам извинения за доставленное неудобство», — говорится в сообщении РЖД.

Ранее в этот же день сообщалось, что пассажирский поезд, следующий из Адлера в Нижневартовск, совершил длительную остановку в поле в Челябинской области из-за поломки одной из колесных пар.